Sultangazi'de eski koca dehşetinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi’de önce eski eşinin birlikte yaşadığı adamı öldüren ardından kendi kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti. Öte yandan şahsın saldırı öncesinde beklediği anlar ve silah sesleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile boşandıktan sonra Erdoğan A. isimli şahıs ile evlenmişti. Bir süre sonra Erdoğan A.’dan da boşanan Hatice K., eski eşi Salih Bozacı ile barışarak aynı evde yaşamaya başlamıştı. Salih Bozacı ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen Erdoğan A., silahla Salih Bozacı’yı vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etmişti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı, kısa süre sonra Salih Bozacı hayatını kaybetmişti.

Eski koca da hayatını kaybetti; olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Dehşet saçan eski koca Erdoğan A. kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, Erdoğan A.’nın saldırı öncesinde Hatice K., eski eşi Salih Bozacı’yı beklediği anlar ve silah sesleri güvenlik kamerasına yansıdı.