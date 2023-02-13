Sultangazi'de fabrika alev alev yandı

İstanbul Sultangazi’de elektrik panosunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği alevler yan tarafta bulunan diğer işyerlerine sıçramadan güçlükle söndürülebildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 2607 Sokak’ta bulunan plastik geri dönüşümü yapan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce de küçük çaplı yangınların yaşandığı işyerinde bulunan elektrik panosu bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk olarak işyerinde çalışanlar ve çevredeki esnaf yangın tüpleri ile muamele etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere farklı noktalardan müdahale ederek söndürmeye çalışırken, plastik malzemelerinde tutuşması ile büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Elektrik kablolarının da tutuşması ile zaman zaman patlamalar yaşanırken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Alevler yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülebildi.