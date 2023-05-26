Sultangazi'de Fazlı Hayırlıoğlu Parkı hizmete açıldı

İlçeye yeşil alan kazandırmaya devam eden Sultangazi Belediyesi, 19 dönümlük alan üzerine inşa ettiği Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nı ilçe halkının hizmetine sundu. İçerisinde Kitap Kafe, yürüyüş yolu, oyun grubu, spor ve piknik alanları bulunan parkı ziyaret ederek çocuklar, gençler ve vatandaşlarla sohbet eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İsmetpaşa Mahallemize çok fonksiyonlu ve güzel bir park kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Komşularımıza hayırlı olsun” dedi.

Sultangazi Belediyesi, ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. İsmetpaşa Mahallesi Hayırlıoğlu Camii yanındaki 19 bin metrekarelik büyük bir alanda yapılarak kullanıma açılan Fazlı Hayırlıoğlu Parkı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Bir ay gibi kısa bir süre içinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan parkta birçok fonksiyon bulunuyor. Çocukların eğlenceli vakitler geçirmesini sağlayan çeşitli oyun gruplarının yanı sıra kameriyeler ve oturma gruplarının yer aldığı parkta, kitapseverler için Kitap Kafe de yer alıyor.

Kitap Kafe, oyun, yürüyüş ve spor alanları

Yeşil alanın keyfini çıkarmak isteyenler için yürüyüş yolu ve piknik alanı bulunan parkta, piknik masaları ve oturma amfileri de bulunuyor. Parkta spor yapmak isteyenler için de yeni ve modern spor aletlerine yer verildi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların büyük ilgi gösterdiği park, bölge insanına rahat ve huzur dolu bir ortam sunuyor.

Parkı ziyaret ederek çocuklara çikolata ikram eden, gençlerle ve vatandaşlarla sohbet eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 19 bin metrekarelik büyük bir alana sahip parkı bir ay gibi çok kısa bir sürede bitirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sultangazi’yi yeşil alanlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dursun, “Sultangazi, İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri. Ama bunu asla yeterli görmüyoruz. Halkımızın keyifli, huzurlu ve rahat bir ortamda, yeşiller içinde piknik yapması, çocuklarını eğlendirmesi, güzel sohbetler etmesi için ilçemize kazandırdığımız bu parkımız iyi bir imkan sunuyor. Ayrıca kitap okumak isteyenler ya da ders çalışmak isteyen gençlerimiz için burada bir Kitap Kafe’ye de yer verdik. Yürüyüş yolu ve spor alanları ile çok fonksiyonlu ve gerçekten güzel bir parkı İsmetpaşa Mahallemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Komşularımıza hayırlı olsun” diye konuştu.