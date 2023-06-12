Sultangazi'de feci kaza kamerada: Motosikletlinin kaskı kafasından fırladı

Sultangazi’de hızla seyreden motosiklet sürücüsü, son anda fark ettiği otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaskı kafasından fırlayan adam ağır şekilde yaralanırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 13.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi B Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü İ.S., o sırada 2084 Sokak’tan çıkan M.K. yönetimindeki otomobili son anda fark etti. Devrilerek sürüklenen motosikletli, hızla otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adamın kaskı kafasından fırlarken, vatandaşlar ise yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan İ.S ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. otomobil sürücüsü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan her iki araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.