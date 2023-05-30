Sultangazi'de fırında müşteriye hakaret eden çalışanın işine son verildi

Sultangazi’de "Reis" diye bağıran gence hakaret edip fırından kovan çalışanın işine son verildi. Basın mensuplarına açıklama yapan fırın Sahibi Yücel Demir, kendilerinin olayla ilgili bir bağlantılarının olmadığını belirterek, “AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza, devletimize olan bağlılığımızla bilinmekteyiz” dedi.

Geçtiğimiz pazar günü Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’nde "Reis" diye bağıran 16 yaşındaki Musab Bin Ümeyir Aksoy’a “İte ekmek yok” şeklinde hakaretlerde bulunan fırın çalışanı Kadir Yaran, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

“AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza karşı olan bağlılığımız, devletimize olan bağlılığımız bilinmekteyiz”

Yaşanan olaydan dolayı mağduriyet olduğunu söyleyen fırın sahibi Yücel Demir, çalışanın işine son verildiğini duyurdu. Olayı anlatan Yücel Demir, “Bu menfi, üzücü olaya sebebiyet veren arkadaşımız şirketimizde çalışan bir personel. Kendisi bizim hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz, hiçbir şekilde onaylamayacağımız üzücü bir olaya sebebiyet verdi. Bu verdiği sebebiyetten dolayı 29 Mayıs günü işini sona erdirdik. Bundan dolayı son derece üzgünüz. Biz şirket olarak Sultangazi’de bilinen, tanınan alın teriyle uğraşan esnaflık yapan bir firmayız. Biz, kuruluşumuzdan beri AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza karşı olan bağlılığımızla, devletimize olan bağlılığımız bilinmekteyiz. Ölünceye kadar da bu devam edecektir. Bu olayın kamuoyunda yanlış bir şekilde yönlendirilmesi bizim açımızdan üzücü sonuçlar doğru gidiyor. İnsanların bilgilenmesini istedik ve bu açıklamayı yapmak istedik. Bizim devletimize, milletimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her daim bağlı olduğumuzu kamuoyuna bildirmek istedim” dedi.

“İş yeri olarak bizimle bir ilgisi olmadığını özellikle söylemek istiyorum”

Yaşanan olayın kendileriyle ilgilerinin olmadığını söyleyen Demir, “16 yıldan beri bizim iş yerimizde çalışan bir personel, satış elemanıdır. Videolarda da görüldüğü gibi tezgah arkasında bu konu yaşanıyor. Bir de şöyle bir olay oldu. Sanki iş yeri kendisininmiş gibi. Hani orada bir ifadeleri var. ’Dükkamından çıkın falan’ diyor. İnsanların iş yerinin Kadir Yarın’a ait olmadığını bilmelerini de istiyoruz yani. Şirket sahibi benim, iş yeri olarak bizimle bir ilgisi olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Yani bu konuda tavrımız net. Zaten bizi Sultangazi’de bilen insanlar, tanıyan vardır. Bu konuda bizim bu görüşlerde olduğumuzu biliyorlar. Olayın büyütülmesini, başka yerlere çekilmesini istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sakin, sükunet içerisinde zaten 29 Mayıs’ta da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biliyorsunuz, herhangi bir taşkınlık, olay hiçbir şekilde olmadı. Bu olayın da böyle bir yerlere çekilmesini asla ve asla tasvip etmiyorum” şeklinde konuştu.