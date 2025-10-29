Sultangazi'de hırsızlık yapan kadın kendisini uyaran çocukları itip kaçtı

Sultangazi’de güzellik merkezine müşteri kılığında gelen kadın, personelin müşterilerle ilgilendiği sırada kasadaki paraları çaldı. Kadının hırsızlık yaptığı ve kendisini uyaran çocukları iterek kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, müşteri kılığında içeriye giren kimliği belirsiz kadın, çalışanların arka bölümde müşterilerle ilgilendiğini görünce, kasaya doğru gitti. Şüpheli kadın, ön tarafta oturan çocukları görünce, dikkatini çekmemek için etrafta bir süre oyalandı. Kadın, daha sonra çocukların dalgınlığından yararlanarak kasaya yöneldi ve çekmecedeki paraları çaldı.

Kendisini uyaran çocukları iterek kaçtı

Durumu fark eden çocuklar, kadını uyararak elindeki parayı almaya çalıştı. Ancak kadın, çocukları iterek çaldığı paralarla olay yerinden kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.