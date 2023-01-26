Sultangazi'de İBB'nin yaptığı beton refüj kazalara neden oldu

İstanbul Sultangazi’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kısa süre önce yapılan beton refüj, çok sayıda aracın kaza yapmasına neden oldu. Sürücüler geç fark edilen refüje çarparak kaza yaparken, araçlarda hasar oluştu.

Yaklaşık 4 ay önce İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Mahmutbey yolu üzerindeki tek şeritli yolun ikiye bölünmesi için İBB tarafından yapılan beton refüjü fark edemeyen çok sayıda sürücü kaza yapmıştı. Refüje çarpan araçlar zarar görürken, esnaf ile sürücüler ise refüjün yanlış yere yapıldığını belirterek duruma tepki göstermişti.

Aynı mahallede yapılan farklı bir beton refüj de kazaları beraberinde getirdi

Atatürk Bulvarı istikametinden Mahmutbey yoluna katılımın olduğu viraja yaklaşık bir hafta önce yapılan beton refüjü son anda fark eden sürücüler, ani fren yapınca kaza yaptı. Özellikle uzun ve geniş araçlar da virajı alamayınca refüje çıktı. Hatalı yere yapılan refüjü görünce şaşkına dönen bir sürücü ise o anları cep telefonu ile kayıt altına alarak ’’Buraya bir yol ayrımı yapılmış. Bilhassa gece hiç görülmüyor. Gördüğünüz gibi aracın teki buraya çıkmış bile. Hatta burayı adam yola katılım sanmış, bariyerin üzerinden geçmiş. Çok tehlikeli bunun ya boyanması lazım ya da bir çözüm bulunması lazım’’ diyerek tepki gösterdi.