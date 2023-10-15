Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı

Sultangazi’de telefon ve aksesuar satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Aynı iş yerinin bir diğer şubesine de geçtiğimiz hafta silahı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Olay, önceki gece saat 00.00 sıralarında Habibler Mahallesi Eski Edirne asfaltı üzerinde bulunan iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişi ya da kişiler aynı iş yerine ait Gaziosmanpaşa’da bulunan mağazaya silahlı saldırıda bulunmuştu. Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra bu defa Sultangazi’de bulunan mağazanın önüne yaya olarak gelen 1 kişi içeriye rastgele 6 defa kurşun sıktı. Saldırganın yaya olarak kaçtığı olayda iş yerinin kapalı olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmazken kurşunların delerek geçtiği camlar tuzla buz oldu. İçeride bulunan bazı ürünler ise kurşunların isabet etmesi nedeniyle zarar gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirerek önlem alırken olay yeri inceleme ekibi ise çevrede ve iş yerinde inceleme yaptı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.