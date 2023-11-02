Sultangazi'de Kahramanmaraş Yöresel Günleri başladı

Sultangazi Belediyesi, Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu ve TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen Kahramanmaraş Yöresel Günleri Sultangazi’de başladı.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun farklı şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müzik ve kültürlerini ‘Yöresel Günler’ ile ilçe sakinlerine tanıtıyor. Bu kapsamda Sultangazi Etkinlik Alanı’nda Sultangazi Belediyesi ve Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu, TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Kahramanmaraş Yöresel Günleri başladı. Kahramanmaraş yöresel günlerinin açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilçe protokolü, Malatya Dernekler Federasyon üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sultangazi ilçesi olarak Türkiye mozaiğiyiz”

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, “Kültürel faaliyetlere de çok önem veriyoruz. Anadolu kültür festivali dediğimiz yöresel günlerimizin bugün altıncısındayız. Tarhansından dondurmasına gastronominin önemli kentlerinden olan ve Kurtuluş Savaşı’nda istiklal madalyası almış ve daha sonrasında Kahramanmaraş ismi verilmiş. Kahramanmaraş ilimizi bu hafta ağırlıyoruz. Sultangazi ilçesi olarak Türkiye mozaiğiyiz. Bundan dolayı tüm illerimize burada örflerini adetlerini, kültürlerini yöresel lezzetlerini yaşatmaları için bu etkinlik alanımızı kurduk. Bu hafta altıncısındayız. Altıncı ilimizdeyiz ve aralık ayı sonuna kadar hiç durmadan devam edeceğiz. Depremzede esnafımız burada 6 Şubat’ta deprem Kahramanmaraş merkezli oldu. Burada bu hafta tamamen depremzede esnaflarımız olacak. Pazar akşamına kadar sürecek tüm komşularımızı, tüm Maraşlıları, Maraşlı olmayan komşularımızı bekliyoruz “dedi. Kahramanmaraş günleri pazar gününe kadar devam edecek.