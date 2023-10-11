Sultangazi'de kayıp kedileri bulmak için camiden anons yapıldı

Sultangazi’de hayvansever vatandaşlar tarafından beslenen anne kedinin 3 yavrusu ortadan kayboldu. Anne kedinin yavrularını aradığını fark eden bir vatandaş ise bastırdığı afişleri çevreye asıp durumu imama bildirdi. Cami imamı ise, “Gecekondunun önündeki yavru kedileri kim aldıysa geri getirsin, anne kedi üzgün ve ağlamaktadır" şeklinde anons yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Yunus Emre Mahallesi 1408/1 sokakta yaşandı. İddiaya göre kısa süre önce doğum yapan ve vatandaşlar tarafından bakılan bir anne kedinin, 3 yavrusu yaşadıkları kulübeden kimliği belirsiz kişiler tarafından alınarak götürüldü. Yaşanan olayın ardından yavrularını arayan ve üzgün olduğu anlaşılan kedinin bu durumuna kayıtsız kalamayan vatandaşlar hazırladıkları "gecekondunun önündeki yavru kedileri kim aldıysa geri getirsin" yazılı afişleri çevreye asarak durumu cami imamıma bildirdi. Caminin ses sisteminden vatandaşlara seslenen imam ise “Bir anne kedinin 3 adet yavrusu alınmıştır. Anne kedi ağlamaktadır, üzgündür. Yavruları kim aldıysa annesinden ayırmasın, annesine geri getirsin" şeklinde anons yaptı.

Sokakta yasayan vatandaşlardan Ahmet Türkmen, "Kediyi gördüğün gibi biz bakıyoruz komşular ile yuvasını yaptık sokak kedisinin böyle seviyoruz gelen giden bakıyor. Kediyi seviyorlar ve alıp götürüyorlar. Yavrusunu almışlar kedi ağlıyor gece saat 1-2 olduğu zaman arabaların altında arıyor camiye bildirdik anons ettiler camiden kim aldıysa geri getirsin diye anons ettirdik. Caminin imamı anons etti kim aldıysa geri getirsin diye ama kimse cevap vermedi daha halen bekliyoruz" dedi.