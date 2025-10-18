Sultangazi'de kebap salonunda yangın: Alevlere hortum ve kovalarla müdahale ettiler

İstanbul Sultangazi’de gece saatlerinde bir kebap salonunun baca kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binanın arka kısmında kalması nedeniyle müdahalede bulunmakta güçlük çektiği yangını vatandaşlar pencerelerden hortum ve kovalar ile su dökerek söndürmeye çalıştılar. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bulunan bir kebap salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde işyerinin baca kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının binanın arka kısmında kalması nedeniyle müdahalede güçlük çekerken, çevrede yaşayan vatandaşlar alevlere çektikleri hortum ve kovalar ile su dökerek söndürmeye çalıştı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.