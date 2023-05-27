Sultangazi'de kıyafet değiştirip akülü araç ve kablo çalan hırsız yakalandı

Sultangazi’de bir sitenin otoparkına bir gün ara ile iki defa giren hırsız önce 10 bin lira değerindeki akülü aracı çalmış ardından ise tekrar gelerek gözüne kestirip merdiven altına sakladığı bakır kabloları çalmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası hırsızlık şüphelisi A.Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bir sitede meydana gelmişti. Gece saat 00.00 sıralarında güvenlik görevlisi bulunmayan bir siteye giren hırsız önce koridorda bir süre telefonu ile uğraştıktan sonra otoparkın bulunduğu alt kata inmişti. Kameranın görüş alanından çıkan hırsız burada üzerindeki kıyafetini değiştirip akülü aracı çalmıştı. Ardından tekrar kameranın görüş alanından çıkan hırsız bir kere daha kıyafetini değiştirip çaldığı 10 bin lira değerindeki akülü araç ile siteden ayrılmıştı. Bir gün ara ile ikinci defa gelen hırsız giydiği kapşonla ile yüzünü gizleyerek bu defa ise önceden gözüne kestirip çalmak için merdiven altına sakladığı bakır kabloları ve bazı değerli eşyaları iki ayrı poşete koyarak siteden ayrılmıştı. Kablolarla binadan çıkan hırsızın üzerinde farklı bir kıyafet olduğu sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

Olay sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler şahsın A.Ş., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheli çaldığı akülü araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli A.Ş.’nin daha önceden de 2 ayrı hırsızlık suçundan arama kaydığının olduğu öğrenildi.