Sultangazi'de kontrolden çıkan tır, park halindeki 5 araca çarptı: 1 yaralı

İstanbul Sultangazi’de kontrolden çıkan tır, park halindeki 5 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Arnavutköy Habipler Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki benzin istasyonundan çıkan 45 NJ 531 plakalı tır sürücüsü Ercan C., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır ardından park halindeki 5 araca çarptı. Kazada tırın çarptığı araçlardan 34 NNB 228 plakalı otomobildeki Mehmet Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası tır sürücüsü Ercan C. de tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken yaşanan kaza anı çevredeki bir restoranın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza ile ilgili konuşan esnaf Ahmet Kankılıç, "Öndeki otomobilde aile vardı. Onlara destek olmak için gittik ama herkesin durumu iyiydi çok şükür. Adamın anlattığına göre, benzincide bir arkadaşını bırakmış. Daha sonra ‘Öksürük krizine girdim’ dedi. O yüzden kontrolünü kaybetmiş. Ambulans, polis, itfaiye olay sonrası geldiler" diye konuştu.