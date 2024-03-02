Sultangazi'de korkutan doğalgaz patlaması

Sultangazi’de yer altı doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, bir binanın balkonu hasar aldı.

Patlama, saat 20.00 sularında Sultangazi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde bulunan yer altı doğalgaz hattında meydana geldi. Patlamayı ve ardından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen görevlilerin müdahalesi ile doğalgaz kapatılırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan bir binanın balkon kısmında ve bir evin camında patlama nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören Osman Boduç, “Evde otururken birden patlama oldu. Alevler yükseldi. Alevler yükseldikten sonra karşıdaki evin köşesi yandı. Ekipler geldi, olaya müdahale ettiler. 2 kere patlama oldu. Arabaları çektik. Alevler binanın boyunu geçti” dedi.

Cüneyt Tepecik isimli vatandaş ise, "Bir anda ses geldi. Can havliyle hemen gittim bizim binaya da sıçrar diye. Çocukları aldık aşağı indik” dedi.