Sultangazi'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergiyle taçlandı

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri yıl sonu kapanış sergisinde görücüye çıktı. Kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünleri büyük ilgi gördü.

Kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyu yapmış olduğu el emeği ürünleri için kapanış sergisi düzenledi. Birbirinden farklı tasarımların yer aldığı sergide; moda tasarım, pastacılık, çocuk gelişimi ve geri dönüşüm ürünleri büyük ilgi gördü. Kapanış sergisine ev sahibi olarak Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun haricinde Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sergi sonunda Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun tarafından katılım belgesi verildi.

Sergide konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Evet kıymetli Sultangazililer, değerli komşularım. Bugün burada mesleki eğitim kurs merkezimizde, Sultangazi Mesleki Eğitim ve Kurs Merkezi 2022 - 2023 sezonunun kapanışındayız. Elbette kapanış yapılırken de bir sergilemeyle bu süreci noktalamalıydık ve bu çerçevede 97 branşta hocalarımızın gayretiyle, atölyedeki kursiyerlerimizin el emeğiyle, göz nuruyla ortaya çıkartmış olduğu eserlerin sergilendiği bir sergideyiz. Oldukça önemli bir sergi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadının elinin değdiği, emeğinin olduğu, gözyaşının olduğu, fedakarlığın esasında olduğu bir sürecin sonu burası, kadının değerli olduğu her alanın değerli olduğuna inanıyoruz ve kadının ailenin en önemli figürü olduğuna inanan insanlarız. Medeniyetimiz bize kadınla ilgili çok önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Biz de bu çerçeve içerisinde özellikle kurs merkezlerimizde daha çok kadınların ilgi ve alakasının olduğu alan çeşitli branşlarımız var. Bu branşlarda oldukça fazla üretimin olduğunu bugün gördük burada. Ama tabii en önemlisi şu kadının bu süreç içerisindeki tavrı, edası ve sonrasında ortaya çıkan ürünler sonrasında da gördük ki sevinçleri oldukça büyük. Bu sevincin olmasını, sevinci bizim görmemiz bizim açımızdan da oldukça önemli. Biz artık Sultangazi’de kültürün, sanatın, mesleki faaliyetlerin, eğitim faaliyetlerinin çok daha güçlü olması için gayret ediyoruz. Ve bu gayretimizin neticesi olarak inşallah sonuçlarını alıyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sultangazi eğitimde, kültürel faaliyetlerde ve sosyal faaliyetlerde çok daha güçlü bir ilçe yapma adına gayret ediyoruz. Şu anda görmüş olduğumuz ürünler de çevre haftası biliyorsunuz 5 Haziran’la 9 Haziran arası ve çevre haftasının en önemli teması da sıfır atık. Geri dönüşüm, kazanım ve bu çerçevede görmüş olduğunuz gibi birçok normal şartlarda atılabilir ürünlerin kazanıldığı çeşitli eşyalara, çeşitli figürlere dönüştüğünü görüyoruz. Ben hocalarımıza ve kursiyerlerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde bulunanlara sıfır atığın önemi biliyoruz. Şu anda çevreye ve doğaya duyarlı olmamız gerektiğini, çevre haftası vesilesiyle tekrar hatırlatmış olalım ve elimizde, evimizde, iş yerimizde bulunan evsel atıklarla geri dönüşebilecek atıkların da muhakkak ayrılması gerektiğini tekrar hatırlatmış olalım herkese” dedi.

"Bu yıl 90’ın üzerinde öğrencimiz mezun oldu"

Halk Eğitim Merkezi’nin Geri Dönüşüm alanında kursiyerlere eğitim veren Aliye Kuşçuoğlu, “Aslında şu an ki maliyetleri düşününce biz evlerimizde neleri geri dönüştürebiliriz diye düşündük. Herkes elinden bir şeyler getirdi. Kimi kot pantolonlar getirdi. Ceketler getirdi, gömlekler getirdi. Artık kullanılamayacak, geri dönüşebilecek bütün ürünleri masada topladık ne yapabiliriz diye düşündük. Sonucunda bazı arkadaşlarımız çocuklarını okul çantası yaptı. Annelerimizin eşarplarını geri dönüştürdük mesela. Onların eşarplarını da aldık. Yeleklerimizi monte ettik. Farklı tekniklerle. Hepsini farklı haline getirmeye çalıştık. Beğenildiğinde düşünüyorum. Bizim bu yıl 90 üzerinde öğrencimiz mezun oldu. Farklı gruplar şeklinde sabahçı öğrenci, üçer grupça şeklinde oldu. Sabah üç gün yarım gün şeklinde geldiler. Öğleden üç gün yarım gün şeklinde geldiler. Tam gün şeklinde gelen oldu öğrencilerimizden. Bunlar dönem dönem konu konu onay belirli saatler dahilinde. Mezun oluyorlar şubat tatilinde tekrar yine kursiyerler alıyoruz. Haziran ayına kadar devam ediyor. Daha Haziran’ın 22 kadar kurslarımız devam ediyor. Aslında itirafın çok fazla olduğunu düşünüyorum. Maliyetlerin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve gereksiz ürünler alındığını düşünüyorum. Bu şekilde biz bunu yaparak aslında kendimiz de fark ettik. Arkadaşlar diyor ki hiç artık yeni bir şey almak istemiyorum. Sürekli evi elimin altından neyi dönüştürebilirim? Mesela öncesinde alıyorlar. Çöpe koyulan giysiler görüyoruz biz zaten. Yol kenarlarında dahi. Onların arasından bile kızlar diyorlar ki onlar dönüştürülebilirmiş. Yani şu anda bir ürünü önümüzdeki sezon için saklayan arkadaşlarımız var. Biz bu ürünleri de geri dönüştürebilelim diye mesela” şeklinde konuştu.