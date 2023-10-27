Sultangazi'de lise öğrencilerinden 100'üncü yıla özel koreografi

Sultangazi'de Anadolu Lisesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinleri çerçevesinde 100. Yıl koreografisi oluşturdu. Ortaya çıkan güzel manzara ise drone kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de lise öğrencilerinden 100'üncü yıla özel koreografi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sultangazi’de Anadolu Lisesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinleri çerçevesinde 100. Yıl koreografisi oluşturdu. Ortaya çıkan güzel manzara ise drone kamerasına yansıdı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl kutlamaları için hazırlıklar sürerken, Eski Habibler Mahallesi’ndeki Sultangazi Anadolu Lisesi öğrencileri, güzel bir koreografiye imza attı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, bir yandan Atatürk ve Türk Bayrağı açarken, bir yandan da 100. Yıl yazısı oluşturdular. 100. yıl yazısındaki yıldız ayrıntısıyla da dikkat çektiler. Yapılan 100. yıl çalışması drone ile kayda alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman