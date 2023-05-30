Sultangazi'de lüks araca çarpıp kaçtılar: O anlar kamerada

Sultangazi’de gece saatlerinde park halindeki lüks araca çarpan çift olay yerinden kaçtı. Aracında 25 bin lira civarında hasar oluştuğunu belirterek çifte tepki gösteren kadın, kaçan şahıslardan masrafını karşılamasını istedi.

Olay geçtiğimiz cuma günü gece saatlerinde Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir binaya misafir olarak gelen çift, araçlarını Özlem Tekin’e ait binanın önündeki kaldırıma park etti ve karşı apartmana girdi. Yaklaşık 3 saat sonra evine gelen Tekin, aracını bina önüne park etti. 5 dakika sonra ziyarete geldikleri binadan çıkan çift, araçları ile birkaç defa manevra yaparken park halindeki aracın ön tarafına çarparak zarar verdi. Olay yerinden ayrılan çift yaklaşık 10 dakika sonra ise tekrar gelerek bu defa aracın arka tarafına çarparak zarar verdi. Olayın ardından çift sokaktan ayrılırken çarptıkları araçta ise yaklaşık 25 bin lira civarında hasar oluştu.

Duruma tepki göstererek masraflarının karşılanmasını isteyen Özlem Tekin, "26 Mayıs Cuma günü akşam saat 21.00 sıralarında bina bana ait ve kapımın önüne bir araç yanaşarak park ediyor ve karşı binaya giriyorlar. Ben aracım ile gece saat 00.00 gibi geliyorum 2 saat kadar o binada kalıyorlar. Benim aracımın geldiğini görünce 5 dakika içerisinde aracını hareket ettiriyor ön tampona ve farına falan zarar veriyor ve çekip gidiyorlar. Aradan 10 dakika geçiyor ya da geçmiyor başka bir yoldan geliyor ve aracımın arkasına vuruyor şu anda benim masrafım 25 ile 30 bin lira civarında. Ben aracımın masraflarını bu şahısların bulunmasını istiyorum kamera kayıtlarında yüzleri gözüküyor sadece plaka görünmüyor. Gri bir araç ama kimlerin vurduğu belli bir kadın ve bir erkek olmak üzere bellidir ve ben bu kişilerin bulunmasını cezalandırılmasını aracımda oluşan hasarı ödemelerini rica ediyorum" dedi.

Öte yandan sokağa gelen çiftin park halindeki lüks araca çarptıkları o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce geri geri gelerek lüks aracın ön kısmına çarptığı bir sonra ise tekrar gelerek bu defa arka kısmına çarparak zarar verdiği görülüyor.