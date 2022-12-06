Sultangazi'de markete dadanan hırsızlar kamerada: Meyveleri yanında getirdiği koliye doldurdu

Sultangazi’de bir markete dadanan hırsızlar, bir hafta içinde iki defa soyulan esnafı canından bezdirdi. Kağıt toplayıcılığı yapan iki kadın hırsız market kapısında asılı bulunan ekmekleri çalarken, bir diğer hırsız ise meyveleri yanında getirdiği koliye doldurarak çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz hafta sabaha karşı Sultangazi’de Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Şahin isimli vatandaşın işlettiği market bir hafta içinde iki defa karton toplayıcılığı yapan hırsızlar tarafından soyuldu. İlk olayda iki kadın market önünde asılı bulunan ve içinde ekmeklerin bulunduğu poşeti çalarken ikinci olayda ise yanında koli ile gelen bir kişi üzeri branda ile kapalı bulunan tezgahtaki meyveleri çaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan market sahibi Yunus Şahin, "Burada ben esnaflık yapıyorum. Bundan bir hafta önce iki kişi geliyor gözcü olarak bir çocuk bırakıyorlar. Sabah fırıncının bırakmış olduğu ekmeği kadın geliyor hepsini alıp gidiyor. Dün gece de burada sözde gece kağıt toplayıcılığı yapan bir şahıs yanında koli ile birlikte gelip burada gece üstünü branda ile örttüğümüz meyveleri çalıyor. Kocaman koli ile geliyor. Kolinin içini doldurarak alıp gidiyor. Hani desek ki ihtiyacı vardır üç beş tane almış helali hoş olsun derdim ama adam yanında kocaman koli ile geliyor. Burada kolinin içini doldurup alıp gidiyor. Bu kadar da vicdansızlık olmaz ki biz de burada ekmeğimizi kazanıyoruz yazık günahtır" dedi.

Hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce kağıt toplama aracı ile gelen iki kadından birisinin gözcülük yaparken diğer kadının ise market önünde asılı bulunan ekmek poşetini çalarak uzaklaştıkları, diğer olayda ise yanında büyük bir koli ile gelen erkeğin branda altında bulunan meyveleri koliye doldurduğu ardından ise koliyi omuzuna alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.