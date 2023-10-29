Sultangazi'de minibüsün çarptığı çocuğun ayağı kırıldı

Sultangazi’de tramvay yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuğa minibüs çarptı. Kazada ayağı kırılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan tramvay geçidinden karşıya geçmek isteyen 14 yaşlarındaki çocuğa bir yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk acı içinde bağırmaya başlarken, yardımına vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri minibüs sürücüsünü ifadesini almak için karakola götürürken, minibüs ise çekici ile otoparka çekildi.

Kazada yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ayağının kırıldığı öğrenildi.