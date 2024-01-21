Sultangazi'de motorlu saldırganların açtığı ateşte 2 kişi yaralandı

Sultangazi’de motorlu 2 saldırgan, caddedeki vatandaşlara rastgele ateş açtı. 2 vatandaş ayağından yaralanırken, saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, bugün saat 12.55 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motorlu iki kişi bilinmeyen bir nedenle caddede bulunan vatandaşların üzerine rastgele ateş etti. Motorlu saldırganların açtığı ateşte 2 vatandaş ayağından yaralandı. Cadde üzerinde park halinde olan bir araca ise 2 mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırganların motorlarıyla ateş açtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.