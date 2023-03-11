Sultangazi'de motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi’de motosikletli 2 şüpheli, berberin önünde oturan gruba yönelik silahlı saldırıda bulundu. Olayda 2 kişi yaralanırken, silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi S Caddesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir grup arkadaş cadde üzerinde bulunan bir berberin önünde otururken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 kişinin bacağına mermi isabet etti. Yaralılar önünde oturdukları berber dükkanına sığındı. Şüpheliler ise motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Silahlı saldırı anı bir taksi durağının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki şüphelinin caddeden geçerken berber dükkanı önünde bekleyen gruba ateş açtığı görülüyor.

“İki bacağına ikişer tane mermi isabet etmiş”

Silahlı saldırıda yeğeni vurulan Ekrem Özden, “Dün akşam 23.30 sıralarında olmuş. Vurulanlardan biri benim yeğenim. İki bacağına ikişer tane mermi isabet etmiş. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Tanımıyorlar. Yüzlerini görmüyorlar. Motosikletle gelmişler” dedi.