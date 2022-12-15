Sultangazi'de nostaljik film günleri

Sultangazililer, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan unutulmaz filmlerini Nostaljik Film Günleri ile hep birlikte izledi. 3 gün boyunca devam eden film gösterimine ilçe sakinlerinin ilgisi yoğundu.

Sultangazi Belediyesi, Yeşilçam sinemasının kalpleri ısıtan efsane filmlerini açık hava film gösterisiyle ilçe sakinleriyle buluşturdu. Unutulmaz, tadına doyum olmayan filmler Sultangazi Etkinlik Alanı’nda hep birlikte izlendi. Üç gün boyunca etkinlik alanındaki dev ekrandan Neşeli Günler, Çöpçüler Kralı, Mavi Boncuk filmleri gösterildi. Nostaljik sinema günlerine ilçe sakinlerinin ilgisi yoğundu. Filmler, ilk kez gösterime giriyormuşçasına heyecanla izlendi. Film keyfine ücretsiz dağıtılan patlamış mısırlar da eşlik etti.

"Çocukluğun unutulmaz anısı Yeşilçam filmleri"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Yeşilçam filmleri, şüphesiz ki çocukluğumuzun en güzel anılarında yerini aldı. Gülerken ağladığımız, ağlarken güldüğümüz en güzel Yeşilçam filmlerini ilçe sakinlerimizle buluşturduk. Belki hepimizin en az bir kere izlediği filmleri bir de eski zamanlardaki gibi hep birlikte izledik. Sultangazimizde 3 gün boyunca nostaljik bir film keyfi yaşadık. Âşık Veysel Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde daha birçok etkinliğimizi komşularımızla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.