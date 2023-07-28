Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sultangazi’de ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yanan alan dron ile görüntülenirken, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi kent ormanında saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevrede oturanlar yangının evlerine sıçramaması için hortumla etrafı ıslattı. Hem ekiplerin hem de vatandaşların çabası sonuç verdi, yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yanan alan ise havadan görüntülendi.