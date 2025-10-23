Sultangazi'de ortaokul ve lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), deprem bilincini artırmak için ortaokullarda afet farkındalık eğitimi, liselerde ise arama kurtarma eğitimi veriyor.

Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi, ilçe genelinde deprem farkındalığını artırmak için lise ve ortaokullarda teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam veriyor. Deprem anı ve sonrasında neler yapılması gerektiğini öğrencilere anlatıyor. Ardından tahliye tatbikatı yapılarak deprem sırasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.

Liselere Arama-Kurtarma Eğitimi

Sadece deprem değil, sel yangın gibi olası afet durumlarında neler yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan ekipler, arama kurtarma teknikleri ve güvenlik önlemleri hakkında öğrencileri bilgilendiriyor. Arama kurtarma teçhizatlarıyla eğitime katılan ekipler, neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyor.

"Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ülkemiz deprem kuşağında. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Korkmak, endişelenmek çözüm değil. Bu yüzden çocuklarımızı ne kadar çok bilinçlendirirsek o kadar iyi. İlçemizde bu konuda güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Çocuklarımızı bilinçlendiriyor, onlara deprem anında neler yapacağını gösteriyoruz. Afet durumlarında olay yerine anında intikal eden Sultangazi Arama Kurtarma Ekibimiz, lise ve ortaokullarda eğitim veriyor. Böylece daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz" dedi.