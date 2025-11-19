Sultangazi'de otelde yangın paniği: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sultangazi’de bulunan 27 katlı otelin giriş katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. 4 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Yangın 02.00 sıralarında Sultangazi Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde bulunan 27 katlı otelde meydana geldi. Otelin giriş katındaki bir odanın içinde bulunan buzdolabı henüz bilinmeyen sebeple yandı. Yangın sebebiyle önce odaya sonra diğer katlara duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yoğun duman sebebiyle otelde kalan yerli ve yabancı turistler tedbiren tahliye edilirken dumandan etkilenen 4 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı. Dumandan hafif şekilde etkilenen diğer kişiler ise ambulanslarda oksijen desteği aldı.

Yangının tamamen söndürülmesi ve duman tahliyesinin ardından otelde kalanlar odalarına geri döndü. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.