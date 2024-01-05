Sultangazi'de otomatik silahlarla 1 kişiyi öldüren şahıslar yakalandı

Sultangazi’de otomatik silahlarla ateş açarak öldürülen Barış Özdoğan’ın failleri yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 21 Aralık 2023’te 21.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak üzere dışarı çıkan Barış Özdoğan, otomobille otelin önüne gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yaklaşık 50 kovan bulundu. Dehşetin yaşandığı olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Saldırıyı yapan aracın kaçtığı istikametten yola çıkan polis, olayda kullanılan aracı yakılmış olarak buldu. Aracın bulunması üzerine Cinayet ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda, şüpheli oldukları belirtilen Mehmet E. (18) ile Arif R. (20) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet E.’nin 10, Arif R.’nin ise 14 ayrı suç kaydı ortaya çıktı.