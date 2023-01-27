Sultangazi'de patenli gençlerin pişkinliği kamerada

İstanbul Sultangazi’de patenle kayan iki genç, tutundukları İETT otobüsü ile tehlikeli şekilde kilometrelerce yolculuk yaparak ilçe değiştirdi. Kendilerini görüntüleyen sürücüden de sigara isteyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İki genç otobüsü tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Hem kendi hem de trafiği tehlikeye atarak kilometrelerce yolculuk yapan gençler, Sultangazi’den Gaziosmanpaşa’ya geçti. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde tehlikeli hareketler yapan gençler, yan yana seyir eden bir otobüsten diğer otobüse geçti. Kendilerini cep telefonu ile görüntüleyen sürücüye de aldırış etmeden yolculuk yapmaya devam gençlerden birisinin birde üstüne kendisini kaydeden sürücüden sigara istemesi bu kadarına da pes dedirtti.

Olay anı kamerada

Sultangazi’den Gaziosmanpaşa’ya patenle tehlikeli şekilde yolculuk yapan gençlerin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki gencin tutundukları İETT otobüsü ile tehlikeli şekilde yolculuk yaptıkları ve içlerinden birinin kendisini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüden sigara istediği, ardından da aldırış etmeden yolculuk yapmaya devam ettikleri görülüyor.