Sultangazi'de pişkin hırsız ayakkabıları çalıp özçekim yaptı: O anlar kamerada

Sultangazi’de bir siteye girerek çok sayıda ayakkabı çalan hırsızın pişkinliği kameraya yansıdı. Çantasını ayakkabı ile dolduran hırsız, çıkışta ise özçekim yaptı.

Olay geçtiğimiz günlerde Eski Habibler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sırtında siyah bir sırt çantası bulunan şüpheli önce gözüne kestirdiği sitenin önüne gelerek beklemeye başladı. Dikkat çekmemek için cep telefonu ile uğraşıyormuş gibi yapan ve rahat tavırları ile dikkat çeken şahıs, daha sonra bir kadının binanın kapısını açmasıyla içeriye girdi. Bir süre katlarda dolaşan hırsız, topladığı çok sayıda ayakkabıyı yanında getirdiği sırt çantasına doldurduktan sonra binadan ayrıldı.

Çantasını doldurup özçekim yaptı

Girdiği binadan çok sayıda ayakkabı çaldığı öğrenilen hırsızın çıkışta ise cep telefonu ile selfie çektiği anlar siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın önünde bir süre oyalanan hırsızın binada yaşayan bir kadının kapıyı açması ile peşinden içeriye girdiği, çıkışta ise cep telefonu ile özçekim yaptığı anlar görülüyor.