Sultangazi'de sahibinin 'elim, ayağım' dediği elektrikli bisikleti böyle çaldılar

Sultangazi’de gündüz vakti binaya giren 2 hırsız, sahibinin "elim ayağım" dediği elektrikli bisikleti, zincirini demir kesme makasıyla kırarak çaldı. Yaklaşık 1 ay önce 13 bin liraya alınan bisikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı işyerinden gece geç saatlerde eve dönmek zorunda kalan Serdar Karaca, işe gidip gelebilmek için yaklaşık 1 ay önce 13 bin liraya elektrikli bisiklet aldı. Çalınma riskine karşı önlem almak isteyen Karaca, bisikletini zincirle binanın iç girişindeki merdiven korkuluklarına kilitledi. Bir süre sonra kapüşonlu iki şüpheli yanlarında getirdiklerini demir kesme makasıyla kilidi kırarak bisikleti çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, iki şüphelinin binaya girdiği anlar ve birinin bisiklete binerek hızlıca uzaklaştığı görüldü.

"Benim elim ayağımdı"

Elektrikli bisikletinin eli ayağı olduğunu ifade eden Serdar Karaca, “1 ay evvel ben bu bisikleti 13 bin liraya aldım. İşe gidip geliyorum, elim ayağımdı. Ben evde oturuyordum gündüz vakti evimdeydim. Karşıdan 2 kişi geliyor kapüşonlu. Birinin elinde çuval var demir kesme makası var içinde. Sonra binaya girip zinciri kesip alıp gidiyorlar. Bu benim elim ayağımdı. İş yerime gidip geliyordum işyerim uzakta. Bir an önce bulunmasını istiyorum lütfen bana yardımcı olun" dedi.

“İnsanların emeğini çalmak bu kadar basit olmamalı”

Elektrikli bisikleti çalınan Karaca’nın kapı komşusu Erdal Düzgün, "Olayı duydum biz burada kapı komşuyuz. Çok üzüldüm çünkü insanların emeğini çalmak bu kadar basit olmamalı. Gecenin bir vakti işe gidip geliyordu iyi oluyordu inşallah bulunur. Hırsızlar zaten kameradan tespit edilmiş. Ellerinde çuvallar ile kesim makası falan var. Gündüz vakti eve girip, basamaktan kesmişler. Bir an önce bulunur inşallah. Bu arkadaşımızda bisikletine tekrar kavuşur. Çünkü gecenin bir vakti gelip gidiyor işyeri uzakta. Çok üzgünüz İnşallah bulunur’” dedi.