Sultangazi’de seyir halindeki çöp kamyonu alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay dün 23.45 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, topladığı çöpleri aktarma tesisine boşaltmak için yola çıkan çöp toplama kamyonu Atatürk bulvarı üzerinde yanmaya başladı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere hızla müdahale ederken alevlerin akaryakıt deposuna ulaşmasını önledi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kamyonun alevli suretle yandığı ve olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı, sağlık ekibinin ise tedbir amacı ile beklediği, itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahale ederek alevleri söndürdüğü ve ardından soğutma çalışması yapıldığı görülüyor.