Sultangazi'de sıcaktan bunaldı: Hortumla hem kendini hem de aracını yıkadı

Sultangazi’de sıcaktan bunalan bir vatandaş hortumla hem kendini hem de aracını yıkadı. Vatandaşın serinlemek için hortumla yıkandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da termometrelerin 32 dereceyi göstermesiyle birlikte bunaltıcı sıcaklar etkisini artırdı. Sultangazi Habibler Mahallesi’nde bir vatandaş, cadde üzerine çektiği hortumla aracını yıkarken sıcağa dayanamadı. Bunalan vatandaş, hortumu başından aşağı tutarak soğuk suyla serinledi. Vatandaşın hem kendini hem de otomobilini yıkadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Serinleme yöntemi, görenlerin ilgisini çekerken, İstanbul’daki sıcak havanın insanlar üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.

Öte yandan, görüntülerde, vatandaşın hortumu kendi üzerine tutarak sıcaktan bir nebze olsun kurtulmaya çalıştığı görülüyor.