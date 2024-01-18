Sultangazi'de şiddetli lodos pazarcılara zor anlar yaşattı
Sultangazi'de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, pazar esnafına zor anlar yaşattı. Aniden etkisini gösteren lodos esnafın çadırını uçurup tezgahını devirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi’de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, pazar esnafına zor anlar yaşattı. Aniden etkisini gösteren lodos esnafın çadırını uçurup tezgahını devirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gazi Mahallesi’nde kurulan bir pazarda akşam saatlerinde esnafın toplanmak için hazırlık yaptığı esnada aniden etkisini gösteren lodos zor anlar yaşattı. Şiddetli lodos çadırları uçurarak esnafın tezgahını devirdi. Pazar esnafı kalan malzemelerini kurtarmak için mücadele ederken lodos nedeniyle çadırların savrulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.