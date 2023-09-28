Sultangazi'de şiddetli yağış etkili oldu

Sultangazi’de etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken araçlar ise zarar gördü.

Meteorolojiden yapılan açıklamanın ardından İstanbul’da yer yer etkili olan yağış nedeniyle Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde çok sayıda binanın bodrum katını su bastı. Bazı otomobiller suya gömülürken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Evini su basan bir vatandaş ise, "Evimizi su bastı. Daha kredimi ödüyorum. Yeni buzdolabı aldım onun kredisi var. Mağduruz yani ne yapacağız bilmiyorum" şeklinde konuştu.