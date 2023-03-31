Sultangazi'de Sıfır Atık gününde farkındalık eğitimi

Sultangazi Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde özel bir program düzenledi. İlçe genelinde yürütülen çalışmaların anlatıldığı programda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atığın önemi konulu bir eğitim de verildi. Sıfır atıkla ilgili yürütülen çalışmalar ve geri dönüştürülebilir atıkları toplamada kolaylık olması için Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan A-Tıkla uygulaması tanıtıldı.

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde anlamlı bir program düzenledi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda yapılan etkinliğe Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği (TÜÇEM) Başkanı Aynur Acar, İlçe Müftüsü Hadi Keskin, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. ‘Sıfır Atık’ çerçevesinde İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Sultangazi’de kağıt, metal, plastik, cam, pil, yağ ve tekstil gibi tonlarca ürün atığının geri dönüşüme kazandırılması için ilçe genelinde büyük mesai harcanıyor. Programda tanıtılan A-TIKLA KATIL uygulamasından ilçedeki geri dönüşüm yerleri görünürken, randevu oluşturarak atıkların teslimi de sağlanıyor. Atıkların geri dönüşümüne katılan vatandaşlar, uygulama üzerinden birçok hediye fırsatından da yararlanma imkanı buluyor.

Programa katılan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, “Cumhurbaşkanımız bünyesinde Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın müşterek aldıkları bir kararla beraber ‘Sıfır Atık’ projesini Türkiye’de yürürlüğe koydular ve değerli Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan’ın himayesinde ‘Sıfır Atık’ Türkiye’de önemsenmeye başlandığı bir tarih. Uygulamaya girdiği tarih olarak bunu görüyoruz biz de belediye olarak 2017 yılında Temizlik Müdürlüğü olarak bünyemizde sıfır atıkla ilgili çalışmalarımızı başlatmış oluyoruz. Bir temizlik müdürlüğü bünyesinde bir şeflik olarak uzun süre ambalaj atıklarının ayrı toplanmasıyla ilgili gayret ve uğraş içerisinde olduk. Ama 2022 yılı geldiğinde çok değerli Belediye Başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun’un destekleriyle bir de Sultangazi Belediyesi olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü kurmuş olduk. Sıfır Atık Müdürlüğünü kurduktan sonra yaklaşık olarak 6 tane teknik personelimiz var. Bunların 3 tanesi çevre mühendisi diğer büro elemanlarıyla, personeliyle beraber 10 kişi bu müdürlüğü yönetiyoruz. Ayrıyeten belediyenin kendi mülkü olmak suretiyle beraber kendi araçlarımız olarak 6 tane aracımız var. 15 tane de mini elektrikli araç alarak bu operasyonları sahada devam ettiriyoruz” dedi.