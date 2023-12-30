Sultangazi'de silahlı çatışma: Olay yerinden geçen çocuk kurşunların hedefi oldu

Sultangazi’de çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Çatışma sırasında olay yerinden geçen otomobildeki çocuk, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi 1293 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı otomobillerin içindeki şüpheli şahıslar uzun namlulu otomatik tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı. 15 yaşındaki Büşra P., 75. Yıl Heykel Parkı yakınlarında ailesi ile 34 UV 8980 plakalı araçla seyir halinde ilerlerken çatışma sırasında başına kurşun isabet etti. Büşra’nın ağır yaralandığı olayda, Mustafa Kemal B. (27) ise kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay sonrası şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Büşra P. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Büşra P.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kendi imkanlarıyla Gaziosmanpaşa Taksim Araştırma Hastanesi’ne giden ve 10 suç kaydı bulunan Mustafa Kemal B., ise tedavi olmadan hastaneden ayrıldı.

Olay sonrası sokaktaki birçok araç mermi isabet etmesi sonucu zarar gördü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken saldırıda kullanılan 34 RB 8900 plakalı otomobil, 1432. Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede araçta 2 adet uzun namlulu silah ve 1’i otomatik 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.