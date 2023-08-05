Sultangazi'de tekstil atölyesi alevlere teslim oldu

Sultangazi’de 6 katlı binanın 3. katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Atölyeden alevler yükselirken, söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki tekstil atölyesinde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının iş yeri kapalıyken elektrikçinin çalışma yaptığı sırada çıktığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekstil atölyesinden alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Yangınla ilgili konuşan vatandaş Osman Gündoğan, "Evde balkonda oturuyorduk. Dumanları gördük buraya geldik. Alevli bir şekilde yanıyordu. Burada gören arkadaşlar itfaiyeye haber vermişler." dedi. Önder Çapan isimli esnaf ise "Ben karşı tarafın esnafıyım, aracım dükkanın önündeydi. Ben çöp konteynırında yangın çıktığını düşündüm. Dışarı çıktığımda tekstil atölyesinin yandığını gördüm. Aracımı çektim. Elektrik çalışması yapılırken, yangın çıkmış." diye konuştu.