Sultangazi'de terziler dolandırıcıların hedefi oldu

Sultangazi’de bölgedeki birçok terziye giden kimliği belirsiz bir kişi, daha önce bıraktığı iki adet pantolonu almaya geldiğini söyledi. Şüpheli şahıs, kendilerine pantolon bırakılmadığını ifade eden bazı terzilerden ürünlerin ücretini istedi. Şüpheli şahıs ağına düşürdüğü bir esnaftan 800 lira başka bir esnaftan ise bin 300 lira aldı. Dolandırıcılık şüphelisi ise kameraya yakalandı.

Olay geçtiğimiz hafta Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal Doğan isimli terziye gelen bir kişi, bir kaç gün önce 2 tane pantolon bıraktığını söyleyerek, ürünleri istedi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Doğan ise, kendisine bırakılan pantolonları bir kadının aldığını söyledi. Pantolonların alınmadığı konusunda ısrarcı olan şüpheli ise, bu kez ürünlerin parasını istedi. Terzi ise çaresiz kalarak şüpheliye bin 300 lira verdi. Parayı alan şüphelinin aynı gün benzer yöntemle Fikret Girer isimli terziyi de 800 lira dolandırdığı öğrenildi.

Olayı anlatan Bilal Doğan, "Müşteri geldi iki tane kot pantolon getirdi. Paçası yapılacak dedi, pantolonu bıraktı sözde yarın gelip alacaktı. Ertesi sabah bir bayan geldi pantolonları almaya ve aldı götürdü. Ertesi gün ise pantolonları getiren abi geldi ’benim pantolonlarım var’ dedi. Ben de bir bayan gelip aldı dedim. ’Ben anlamam pantolonların parasını istiyorum’ dedi. Bin 300 TL para ödedim parayı istiyorum diye tutturdu. Mecbur kaldık ve haklı diye parasını verdik. Meğer bunlar şebekeymiş. Sonradan anladık. Burada bir kaç arkadaşı daha dolandırmışlar. Daha sonradan fark ettik ki bunlar dolandırıcıymış" dedi. Öte yandan terzinin kapısında telefonla konuşan dolandırıcılık şüphelisi kameraya yakalandı.