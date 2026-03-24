Sultangazi'de trafoda başlayan yangın depoyu kül etti

Sultangazi’de trafoda başlayan yangın, yanındaki kömür deposuna sıçradı. Büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, 04.30 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafoda başlayan yangın hemen yanında kömür deposu ve ofis olarak kullanılan 2 katlı binaya sıçradı. Kömürlerin de alev almasıyla büyüyen yangın üst katındaki ofise doğru yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerini yangın sebebiyle duman kaplarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda ise tamamen söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken, 2 katlı binada büyük ölçüde hasar meydana geldi. Yetkiler olayla ilgili inceleme başlattı.