Sultangazi'de yanan gecekonduda güvercinler telef oldu

Sultangazi’ de gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında güvercinler telef oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında gecekonduda kalan genç ise mahsur kaldığı gecekonduda camı kırarak dışarı çıktı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1375. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tek katlı gecekondunun çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı esnada evde olan yabancı uyruklu genç kapı kilitli olduğu için dışarı çıkamadı. Yangında evde mahsur kalan genci gören mahalleliler durumu itfaiye ve ambulans ekiplerine bildirdi. Evde mahsur kalan genç daha sonra evin arka kısmında bulunan camı kırarak dışarı çıktı.

Yangının çıktığı gecekonduda ki çok sayıdaki güvercin dumandan etkilenerek telef olurken, yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrası tamamen söndürüldü.

Yangın esnasında evde mahsur kalan genci gördüğünü söyleyen Fikriye Genç, “Bir baktım yabancı uyruklu çocuk cama vuruyor, dumanlar çıkıyordu. Bende ‘Oğlum kapıyı anahtarla açar mısın’ dedim. ‘Anahtarı kaybettim’ dedi. Her tarafı duman sardı. Çocuğu da çıkaramadık. Millet geldi, itfaiyeyi aradık. Çocuk daha sonra arkadan camı kırmış, dışarı çıkmış” dedi.

Yanan gecekondunun babasının olduğunu söyleyen Hanım Altınbaş, “Biz içerdeydik, bir çocuk geldi, ‘Abla senin babanın evi yanıyor’ dedi. Biz geldik baktık kapılar kilitli, camlar kilitli. İtfaiyeyi çağırmasaydık bütün evler yanacaktı. Kardeşim tayini çıkınca İzmir’e gitti. Bu evi de kiraya vermişti” şeklinde konuştu.