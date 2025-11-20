Sultangazi'de yıkım esnasında bitişikteki binanın duvarı yıkıldı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılan bir binanın bitişiğindeki binanın duvarı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, firma yetkilileri ve daire sahibi zararın giderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı gerçekleşen bir binanın bitişiğindeki 5 katlı binanın ikinci katı, operatörün yıkım yaptığı esnada zarar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çalışma bir süreliğine durduruldu. Olayın ardından firma yetkilileri ile daire sahibi, zararın giderilmesi ve tadilatın yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Duvarı yıkılan binada yaşadığını söyleyen İzzet Çifçi, "Üçüncü katta oturuyorum. Mahallemizdeki binamız yıkılıyordu. Normalde ufak katolar gelip binanın üstüne çıkarak yıkım yapması gerekirken, iki tane büyük kato gelip binayı yıkmaya çalışıyorlar ve alt katındaki dairenin bir tarafını yıktılar. İkinci katın mutfak tarafı çöktü. Sadece bir daire zarar gördü. Onu da yıkım ekibi karşılayacağını söyledi, yapacaklar. Düzgün bir şekilde yıkım olmadı. Bütün mahalle bu olaydan muzdarip. Yıkımların bu şekilde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Orayı yapacaklar ama bütün sokak şikayetçi. Çünkü o iş makinesi çok sert vurduğu için dairelerde epey bir sıkıntı oluştu" dedi.