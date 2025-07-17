Sultangazi'de zihinsel engelli şahıs sokak ortasında annesine saldırdı

Sultangazi’de zihinsel engelli olduğu ileri sürülen şahıs, sokakta annesine taşla saldırdı. Şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinlerini bir süredir rahatsız ettiği öne sürülen Kadir G, bilinmeyen nedenle sokakta yürüyen annesi Ayfer G.’ye taşla saldırdı. Bununla da yetinmeyen saldırgan, annesinin boğazını sıkıp, onu yere fırlattıktan sonra tekmelemeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zihinsel engelli olduğu ileri sürülen Kadir G.’yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Çevredeki vatandaşların tepkisine neden olan saldırı anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın acımasızca kadına saldırdığı ve yere düşürüp tekmelediği, yanından geçen bir vatandaşın ise umursamadan markete girdiği görüldü.