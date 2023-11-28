Sultangazi'deki semt pazarı kapalı pazara dönüştürülüyor

Sultangazi Belediyesi Yayla Mahallesi’ndeki semt pazarı, vatandaşın olumsuz hava şartlarından etkilenmeden alışverişlerini yapması için kapalı pazara dönüştürülüyor.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmaya devam ediyor. Yayla Mahallesi’nde Cumartesi günleri kurulan semt pazarı, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmeden rahatça alışverişini yapabilmesi için Sultangazi Belediyesi tarafından tentelerle kaplanıyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazimizin en yüksek noktalarından biri olan Yayla Mahallemizde vatandaşımız kış aylarında pazar alışverişini rahatça yapsın diye güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Semt pazarımızı kapalı hale dönüştürerek, vatandaşımızın yağmurdan çamurdan etkilenmeden alışverişini yapmasına katkı sağlamış oluyoruz. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz” dedi.