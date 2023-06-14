Sultangazi kurban pazarının en büyüğü 'Ilgaz' alıcısını bekliyor

Sultangazi kurban pazarında 1 ton 200 kilogramlık ağırlığıyla pazarın en büyüğü olan “Ilgaz” isimli dana alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala büyükbaş hayvanlar İstanbul’a gelmeye başladı. Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde kurulan kurban pazarının en büyüğü olan 1 ton 200 kilogramlık “Ilgaz” isimli dana, en çok ilgi gören kurbanlık oldu. 185 bin TL fiyatı olan danayı almak için hayvan sahibi ile pazarlık yapan Metin Adlı, fiyatta anlaşamayınca vazgeçti. Pazarın en büyük danası Ilgaz alıcısını bekliyor.

Dananın sahibi Abdurrahman Delican, “Kurbanlıklarımızı Çankırı Ilgaz’dan Sultangazi hayvan pazarına getirdik. Bu danamız bin 200 kilogram canlı ağırlığa sahip. Bu pazarın en büyük hayvanı olduğu kanaatindeyiz, müşterilerini bekliyoruz. Müşteriler satın almak için başına geliyor, bin 200 kilograma yakın. Bu sene kurbanlık fiyatlarından bahsedecek olursak, ortalama fiyatlar 50 bin, 100 bin ve 180 bin lira arasında değişiyor. Satışlarımız başladı, siftahlarımızı yaptık. Hayvanlarımızın hepsinin satılmasını bekliyoruz. İki sene boyunca beslediğimiz hayvan. 28 tane hayvan getirdik. Bu kurbanlığımıza 185 bin lira istiyoruz. Hayvanlarımızdan 3 tanesini sattık, Allah bol kazanç versin” dedi.

Hayvan sahibi ile pazarlık yapan Metin Adlı ise, “Kurban pazarını gezdim. Hala boş çadırlar var, fiyatlar tam oturmadı. Biz, fiyatlar oturduktan sonra almayı düşünüyoruz. Şu anda fiyatlar yüksek" diye konuştu.