Sultangazili genç kızlara, Samsun Ladik'te tarih ve eğlence dolu kamp

Sultangazi Belediyesi, 18-29 yaş arası genç kızlara yönelik olarak Samsun Ladik’te bir gençlik kampı düzenledi. Kampta tarihi gezilerden, sportif ve kültürel eğitimlere ve eğlenceli aktivitelere kadar pek çok etkinlik yer aldı.

Sultangazi Belediyesi, ilçe gençlerine eğitimden kültüre, sağlıktan spora her alanda destek olmaya devam ediyor. Sultangazi ilçe sınırları içinde ikamet eden 18-29 yaş arası genç kızlar, ilk defa kamp heyecanını yaşamak için 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Samsun Ladik’teki kampa katıldı.

Keyifli bir yolculuğun ardından başlayan kampta genç kızlar, birbirinden keyifli ve eğlenceli aktivitelere katıldı. 5 kilometrelik bir parkurda trekkingle başlayan kamptaki etkinlikler Bandırma Gemisi ve Panorama Müzesi ziyaretlerinin yanı sıra tekne gezisi ile devam etti. Tekne gezisi kamp ateşi eşliğindeki güzel bir akşamla son buldu. Kampta ayrıca okçuluk, el sanatları, bileklik yapımı ve kişisel iletişim gibi alanlarda bilgilendirici ve eğlenceli etkinliklere yer verildi. Kampta genç kızların keyifli vakit geçirmesi için kültürel oyunlar ile tiyatro ve kamp ateşi eşliğinde müzik dinletileri de yapıldı. Dört gün süren kamp, yine keyifli bir yolculukla tamamlandı.

Gençlerin gelişimine katkı sunmak için her türlü imkanı sağlamaya gayret ettiklerini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Gençlerimiz bizim için çok değerli. Onların eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda gelişmesi için çalışıyoruz. Bu kez de 18-29 yaş arası genç kızlarımızdan, hiç gençlik kampına katılmamış olanlar için bir organizasyon düzenledik. Bu genç kızlarımızın gençlik kamplarındaki öğretici ve eğlenceli aktiviteleri tecrübe etmesini istedik. Çok keyifli, güzel bir gençlik kampı geçirdiler. Gençlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Gençlerimiz için, yepyeni etkinliklerimizi de yakın zamanda hayata geçireceğiz” dedi.