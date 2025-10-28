Sultangazili güreşçi dünya şampiyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası’nda Sultangazili Güreşçi Türkiye’ye büyük gurur yaşattı. Coşkun Keleş, rakiplerini yenerek dünya birincisi oldu. Genç sporcu, başarısını Türk bayrağına sarılarak kutladı.

Sultangazi Belediyesi, sporda aldığı başarılara bir yenisini daha ekledi. Kahramanmaraş’ta düzenlenen Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası’na Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Güreşçisi Coşkun Keleş damga vurdu.

85 kilogram ağırlığında 25 yaşındaki Keleş, rakiplerini geride bırakarak birinci olmayı başardı. Türk bayrağına sarılarak şampiyonluğunu kutlayan sporcu, ailesine ve hocalarına büyük gurur yaşattı.

Sporda sultan şehir

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi sporda da "Sultan Şehir" hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sultangazili sporcularımız gerçekten göğsümüzü kabartıyor. Dünya şampiyonu olan güreşçimiz Coşkun Keleş’i yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Verilen emeklerin karşılığını madalyalarla, şampiyonluklarla almak paha biçilemez bir duygu. Sporla ilgilenen gençlerimizin sayısının her geçen gün daha da artması bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Pırıl pırıl gençlerimizin yolları açık, başarıları daim olsun" dedi.