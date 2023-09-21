Sultangazili öğrenciler Bosna Hersek'te

Sultangazi Belediyesi, başarılı öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi. Doğal güzellikleri kadar Osmanlı izleri taşıyan tarihi ve kültürüyle de dikkat çeken şehirler, öğrencileri kendine hayran bıraktı.

Sultangazi Belediyesi, YKS’de Türkiye derecesi yapmış Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) öğrencileri ve ilçedeki liselerin birincilerini Bosna Hersek’e düzenlenen gezi ile ödüllendirdi. 4 gün süren geziye 30 öğrenci katıldı. Doğal güzellikleri kadar Osmanlı izleri taşıyan tarihi ve kültürüyle de dikkat çeken Saraybosna, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Rehberler detaylı bir şekilde şehrin önemli noktalarını öğrencilere anlatarak, tarihte kısa bir yolculuğa çıkmalarını sağladı.

Şehirde Osmanlı izleri

Şehrin en dikkat çeken noktalarından olan ve tarihin en büyük insanlık trajedisine ev sahipliği yapan Srebrenitsa öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı. Öğrenciler Mostar Köprüsü, Alperenler Tekkesi ve Aliya İzzetbegoviç’in kabrini de ziyaret etti. Sadece mimarisiyle değil, kültürüyle de Osmanlı’dan izler taşıyan şehri gezen öğrenciler, unutamayacağı bir deneyim yaşadı.

Gençlerin motivasyonunu artırmanın başarıya giden yolda çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Gençlerimizi yeni başarılara teşvik etmek adına onları Balkanların en güzel ülkelerinden biri olan Bosna Hersek ile ödüllendirmek istedik. Osmanlı’dan derin izler taşıyan ülkeyi öğrencilerimiz gezerken tarihte kısa bir yolculuğa da çıksın istedik. Rehber öğretmenler eşliğinde Bosna Hersek’i gezen öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Bu tür başarıyı teşvik eden, öğrencilerimizi motive eden etkinliklerimizin devamı gelecek” diye konuştu.