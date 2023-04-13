Sultangazililer, 'Peygamber İzinde Aile Olmak' söyleşisinde buluştu

Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bu kez Yazar Merve Gülcemal’i ağırladı. İlçe sakinlerine keyifli bir akşam yaşatan Gülcemal, ‘Peygamber İzinde Aile Olmak’ adlı söyleşisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Yazar Merve Gülcemal, Sultangazi Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki vatandaşlarla buluştu. İzleyicilerin arasında, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu’nun eşi Gülsüm Yiğitoğlu da vardı.

Gülcemal, Peygamber İzinde Aile Olmak adlı söyleşisiyle kadın erkek ilişkilerinden çocuk yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlara kadar birçok konuya değindi. Sosyal medyanın çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirten Gülcemal, çocuklara doğru bir eğitim verilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Özel bir zaman beklemeksizin, hayatın her anında manevi değerlerin nasıl verileceğinin yollarını da anlattı. Program sonunda Tuba Dursun, Yazar Merve Gülcemal’e çiçek takdim etti.