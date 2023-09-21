Sultanın Mirası kent belgeliğinde

Bursa’nın kültürel geleceğine önemli eserler sunan Büyükşehir Belediyesi, fotoğraflarla II. Abdülhamit Han dönemi hizmet kurumlarının anlatıldığı “Sultanın Mirası” adlı kitabı da kent belgeliğine kazandırdı.

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit Han’ın doğumunun 181. yılı vesilesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği iş birliği hazırlanan ve fotoğraflarla II. Abdülhamit Han dönemi hizmet kurumlarının anlatıldığı “Sultanın Mirası” adlı kitabın tanıtım toplantısı Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kitap tanıtımının yanında fotoğraf sergisi, panel ve Sultan 2. Abdülhamid Han Methiyeleri Konserini de bünyesinde barındıran etkinlikler yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, etkinliğe katkılarından ötürü Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği’ne teşekkür etti. Bayrak, “Abdülhamit Han ile ilgili gerçekleştirdiğimiz programa böyle güzel bir katılım olması bizleri de heyecanlandırıyor. Sultan Abdülhamit, İpekhanenin açılması, Karaman’da 936 dönümlük alanda Hamidiye Ziraat Mektebi’nin kurulması, 7 katlı Tophane Saat Kulesi’nin yapılması gibi pek çok eser ile Bursa’ya katkı sunmuştur. Mudanya-Bursa arasındaki tren hattının devreye sokulması da Bursa için çok önemli. Abdülhamit Han’ı eserleri üzerinden ele aldığımız programda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programa gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder de “’33 yıl boyunca Abdülhamit Han ne yapmıştı, neden bazı insanları bu kadar kızdırmıştı veya bugün kendisine karşı neden derin bir sempati var?’ bu konuda yazılmış yüzlerce kitap, makale ve yapılmış paneller var. Biz, 33 yıl iktidarda kalmış olan Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han’ı bıraktığı eserler üzerinden anlatmak istedik. Osmanlı’nın ilk milli kütüphanesi bugünkü Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 1884 yılında Sultan Abdülhamit Han tarafından kurulmuş. Arkeoloji müzeleri de Abdülhamit Han’ın desteğiyle kurulmuş bir müessesedir. Hepimizin bildiği Darülaceze şefkat kurumumuz var ve bu da Sultan Abdülhamit’in ortaya koymuş olduğu bir eserdir. Bursa’daki Abdülhamit Han’ın eserlerini de programa dahil ettik. Ve tüm bu birikimlerin neticesinde paneli ve sergiyi sizlerle buluşturmuş olduk. Abdülhamit Han, aynı zamanda eserlerin fotoğraflarını da bizlere bırakmıştır. Bir diğer merakı da fotoğraf olan Abdülhamit Han, Osmanlı döneminde ortaya koyulan yeni eserlerin, mekanların, devlet büyüklerinin fotoğraflarını çektirmiştir. Ve döneminde yaklaşık 40 bin fotoğraf çekilmiştir. Bu sergide ve kitapta Yıldız Albümleri Koleksiyonundan yararlandık” diye konuştu.

Kitap tanıtımının ardından açılan fotoğraf sergisinin Küratörü Abdüsselam Ferşatoğlu ise “Fotoğraflar çok ciddiye alınmış halde çekilmişlerdir. Çünkü bu fotoğrafların tamamı padişaha sunulmak üzere özel fotoğrafçılar tarafından çekilmiştir. Sergide fotoğrafları seyrederken bunu fark edeceksiniz. Osmanlı döneminde hizmetler ve açılan kurumlar her zaman fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır. Hizmetleri bugünkü sergi için okul, hastane, sosyal yardım kurumları ve kültür kurumları ile sınırlandırdık” ifadelerini kullandı.