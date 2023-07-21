Sultanköy'de feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Sultanköy Kavşağı’nda meydana gelen kazada İddiaya göre, İstanbul’dan Edirne’ye doğru seyir halinde olan, E.D.nin idaresindeki 22 ACM 830 plakalı otomobil, S.D.’nin kullandığı 34 UZZ 80 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenler kısa sürede durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralılara müdahale ederek yaralıları hastaneye sevk ederken, kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan S.E’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü S.D. ve yolcu R.E. ile diğer aracın sürücüsü E.D. ve F.G. ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.