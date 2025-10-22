Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 1 - V. Bank: 3
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk derbisinde konuk ettiği V. Bank'a 25-23, 23-25, 21-25 ve 24-26'lık setlerle 3-1 yenildi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Yener Seçkin, Coşkun Onur
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Rettke, Stysiak, Ebrar, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Dilay, Meliha, Boden, Nicoletti
V. Bank: Cansu, Cazaute, Zehra, Boskovic, Markova, Deniz, Ayça (L), Ogbogu, Sıla, Dangubic, Derya
Setler: 25-23, 23-25, 21-25, 24-26
Süre: 130 dakika (30, 37, 29, 34)